Verkehr

Erboster Autofahrer fährt ohne Führerschein zur Polizei

25.03.2018, 12:58 Uhr | dpa

Erbost über den Führerscheinentzug wegen Trunkenheit ist ein Mann in Ilmenau in seinem Auto auf dem Polizeirevier vorgefahren, um die Fahrerlaubnis zurückzuverlangen. Als ihm dies verwehrt wurde, setzte sich der 33-Jährige wieder hinters Steuer seines Autos und fuhr wutschnaubend davon - obwohl ihm das untersagt war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Samstag waren bei ihm 1,5 Promille Alkohol festgestellt worden. Die Beamten hatten den Führerschein sofort eingezogen und dem Mann die Weiterfahrt verboten. Stunden später erschien dieser mit dem Auto auf dem Revier. Er handelte sich Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer und wegen Fahrens ohne Führerschein ein.