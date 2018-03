Unfälle

Skitourengänger vermisst: Toter gefunden

25.03.2018, 13:28 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden und die bayerische Polizei haben bei der Suche nach einem vermissten Mann einen Toten auf der österreichischen Seite des Hohen Bretts bei Golling (Bundesland Salzburg) entdeckt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war eine Gruppe von Skitourengehern am Samstag gemeinsam zur Besteigung des Berges aufgebrochen. Später trennte sich die Gruppe von ihrem 30-jährigen Kameraden, der alleine in Richtung Hoher Göll (2522 Meter) weiterstieg. Am Samstagabend meldeten zwei besorgte Teilnehmer ihren Begleiter bei der Polizei Berchtesgaden als vermisst.

Mit zwei Hubschraubern begab sich die Polizei in der Nacht zum Sonntag auf die Suche nach dem vermissten Skitourengeher und fand gegen 0.30 Uhr eine Leiche. Ob es sich dabei um den Vermissten handelt, konnte vor der Bergung noch nicht endgültig festgestellt werden - laut Polizei ist jedoch davon auszugehen.

Vermutlich sei der Tourengeher von der richtigen Route abgekommen, von einer Lawine erfasst worden und dann über steiles Gelände in Richtung Bluntautal abgestürzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und die Bergung des Abgestürzten übernahm die österreichische Alpinpolizei.