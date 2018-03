Tischtennis

Tischtennis-Profi Franziska verliert German-Open-Halbfinale

25.03.2018, 13:48 Uhr | dpa

Tischtennis-Profi Patrick Franziska ist bei den German Open in Bremen als letzter deutscher Spieler im Halbfinale ausgeschieden. Der 25-Jährige vom 1. FC Saarbrücken verlor am Sonntagmittag mit 2:4 Sätzen gegen den Mannschafts-Olympiasieger Xu Xin aus China. Der 28-Jährige trifft nun am Nachmittag in einem rein chinesischen Endspiel auf den Weltmeister Ma Long, der am Vorabend im Viertelfinale in 4:1 Sätzen gegen den Weltranglisten-Ersten Timo Boll gewonnen hatte. Für Franziska war diese Halbfinal-Teilnahme der größte Karriere-Erfolg neben dem WM-Viertelfinale 2015 und dem Gewinn der Doppel-EM 2016.