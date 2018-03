Brände

Feuer in Appartementhaus auf Norderney

25.03.2018, 13:48 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat 24 Menschen und einen Hund aus einem brennenden Appartementhaus auf Norderney gerettet. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag in dem Gebäude ausgebrochen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Rauchmelder hatte in einer Wohnung den Alarm ausgelöst. Die Flammen breiteten sich über Versorgungsschächte weiter aus. Die Feuerwehr baute wegen der Kälte zunächst ein Zelt für die Bewohner auf. Sie fanden später Unterkunft in einer Schule. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei im sechsstelligen Bereich, ein Teil des Hauses ist unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.