Polizei

Täter werfen Brandsätze auf islamisches Kulturzentrum

25.03.2018, 14:09 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben in Kassel versucht, ein türkisch-islamisches Kulturzentrum anzuzünden. Vier Angreifer hätten am Sonntagmorgen insgesamt drei Brandsätze gegen das Gebäude geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandsätze seien nicht in das Innere gelangt. Es wurde ein Fenster beschädigt. Am Fensterrahmen und der Außenfassade entstanden Schäden durch Feuer und Ruß in Höhe von rund 2000 Euro. Es handele sich um das Gebäude eines türkisch-islamischen Vereins mit zwei Gebetsräumen. Die Polizei bittet um Hinweise und ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.