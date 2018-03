Kriminalität

Zwei Großfamilien prügeln sich

25.03.2018, 15:18 Uhr | dpa

Angehörige zweier Großfamilien sind in Nordhorn mit Messern, Schlagstöcken, Baseballschlägern und einer Machete aufeinander losgegangen. Rund 40 Männer hätten sich am Samstag bei der Massenschlägerei im Stadtgebiet geprügelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten setzten Reizgas und Schlagstöcke ein, um die libanesischen und irakischen Kontrahenten voneinander zu trennen und eine weitere Eskalation zu vermeiden. Erst nachdem weitere Kräfte der Bundespolizei eintrafen, konnten die Gruppen getrennt werden. Der Auslöser für die Schlägerei war zunächst unklar.

Die Polizei nahm die Personalien aller Beteiligten auf und ermittelt wegen Landfriedensbruchs, Verstößen gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung. Durch das Reizgas wurden zwei Polizisten leicht verletzt, ein Schläger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt waren etwa 40 Polizisten an dem Einsatz beteiligt.