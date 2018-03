Umwelt

"Earth Hour" stiftet Verwirrung: Notrufe in Jena

25.03.2018, 15:38 Uhr | dpa

Die Umweltschutzaktion "Earth Hour" (Stunde der Erde) hat in Jena die Rettungsleitstelle auf Trab gehalten. Wegen des für die Aktion abgeschalteten Lichts in der Stadt seien vermehrt Anrufe von verwunderten Bürgern über den Notruf eingegangen, teilte die Leitstelle auf Facebook mit. Jena war am Samstagabend eine der Thüringer Städte, die die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet hatten. Jena lag sogar länger als eine Stunde im Dunkeln, weil zugleich die "Lange Nacht der Astronomie" Sternengucker zum Blick in den nächtlichen Himmel lockte.

In anderen Thüringer Städten gab es nach Polizeiangaben vom Sonntag keine Notrufe wegen der "Earth Hour". Der MDR hatte zuerst über die Anrufe in Jena berichtet.

Der "Earth Hour Day" wird seit 2007 vom WWF veranstaltet. Um 20.30 Uhr der jeweiligen Ortszeit wird das Licht an vielen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt ausgeschaltet.