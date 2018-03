Kriminalität

Spezialkräfte stürmen Wohnung bei Northeim

25.03.2018

Spezialkräfte haben am Sonntag eine Wohnung im Kreis Northeim gestürmt und zwei Männer in Gewahrsam genommen. Nach Polizeiangaben unterhielt ein 21-Jähriger eine Online-Beziehung zu einer Gleichaltrigen in England. Als die junge Frau die Beziehung abbrach, drohte ihr der Northeimer an, Straftaten zu begehen. Er schickte der Frau Fotos, die ihn mit Messern und Schusswaffen zeigten. Die Britin informierte sofort die Polizei. Über Interpol Manchester und das Bundeskriminalamt wurde die Northeimer Polizei benachrichtigt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen erließ einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung. Dort stellten die Beamten Schreckschuss- und Luftdruckwaffen sowie Betäubungsmittel sicher. Der 21-Jährige sollte dem Haftrichter vorgeführt werden.