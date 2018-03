Kriminalität

Maskierte Räuber gehen mit Messer auf 17-Jährigen los

25.03.2018, 15:49 Uhr | dpa

Drei Maskierte haben in Hannover einen 17-Jährigen überfallen und ihm mit einem Messer ins Bein gestochen. Die Räuber hatten den Jugendlichen in der Nacht zu Samstag zuerst geschlagen und sein Handy verlangt, wie die Polizei mitteilte. Als der Junge sich weigerte, stachen die Täter zu und flüchteten ohne Beute. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Trio, das nach Angaben von Zeugen akzentfrei Hochdeutsch sprach, könnte auch für einen Überfall auf zwei 14-jährige Mädchen in Hannover verantwortlich sein. Bei der Tat am Freitagabend erbeuteten drei Täter eine Lautsprecherbox. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen.