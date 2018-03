Unfälle

Ultraleichtflugzeug bei Notlandung schwer beschädigt

25.03.2018, 20:09 Uhr | dpa

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Sonntag auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einer Notlandung schwer beschädigt worden. Der Pilot sei unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Pilot technische Probleme am Triebwerk gemeldet. "Das Flugzeug musste daher ohne ein korrekt ausgefahrenes Fahrwerk auf dem Flugplatz zur Notlandung ansetzen", berichtete die Polizei am Abend. Der Schaden beträgt 10 000 Euro.