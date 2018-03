Kriminalität

Mann in Berliner U-Bahnhof lebensgefährlich verletzt

25.03.2018, 16:59 Uhr | dpa

Ein Mann ist in einer U-Bahn-Station in Berlin-Lichtenberg von unbekannten Tätern attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige geriet mit den drei Männern am Sonntagmorgen im Bahnhof Frankfurter Alle in Streit, wie die Polizei mitteilte. Dabei trat einer von ihnen gegen seinen Oberkörper. Der Mann stürzte nach hinten und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er musste in einer Klinik operiert werden. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.