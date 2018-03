Energie

3000 bilden in Fambach Menschenkette gegen Stromtrasse

25.03.2018, 17:18 Uhr | dpa

Mit einer Menschenkette in Fambach bei Meiningen haben am Sonntag etwa 3000 Menschen gegen den geplanten Bau der umstrittenen Südlink-Stromtrasse durch Teile Thüringens protestiert. Die Teilnehmer versammelten sich entlang der früheren Bundesstraße 19, um ihrem Unmut über die vom Netzbetreiber Tennet favorisierte Streckenvariante durch Rhön, Werratal und Hainich Luft zu machen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) kritisierte, dass ein Alternativvorschlag Thüringens zur Trassenführung "einfach vom Tisch gewischt" worden sei. "Das nehmen wir nicht hin - und die Menschen in der Region erst recht nicht." Die 700 Kilometer lange Trasse soll Strom von Nord- nach Süddeutschland bringen.