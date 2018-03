Kriminalität

Hölzerne Osterhasenkinder verschwunden

25.03.2018, 17:38 Uhr | dpa

Aus einem riesigen Osternest in Bad Bodenteich im Landkreis Uelzen sind zwei Holzfiguren verschwunden. Unbekannte haben die beiden mehr als einen Meter hohen Hasenkinder "Max" und "Lotte" in der Nacht zum Samstag gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Osterhaseneltern stehen nun allein im Nest. Die von einem Motorsägenkünstler gefertigte "Lotte" war erst in diesem Jahr dazugekommen. Von den Dieben fehlte zunächst jede Spur. Das Bodenteicher Osternest gilt als das größte in der Lüneburger Heide.