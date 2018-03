Tiere

Pferd in Brücke eingebrochen: Feuerwehr befreit "Pepsi"

25.03.2018, 18:48 Uhr | dpa

Auf der Brücke über einen Bach in Ratingen ist eine Stute eingebrochen und konnte erst durch Feuerwehrleute befreit werden. Mehr als 60 Minuten habe es gedauert, Stute "Pepsi" aus ihrer misslichen Lage zu befreien, teilte die Feuerwehr Ratingen am Sonntag mit. Die Rettungsaktion im Stadtteil Lintorf habe sich kompliziert gestaltet. Das 22-jährige Tier war mit beiden Beinen in die Brücke eingebrochen, das linke Bein befand sich noch unterhalb des Baus. Mit verschiedenen Materialien wurde versucht, "Pepsi" zu befreien. Dies gelang jedoch erst, nachdem die Helfer einen Unterbau unterhalb der Bachquerung installiert hatten.

Das Pferd wurde nach Angaben der Feuerwehr durchgehend von der Besitzerin betreut und verhielt sich - trotz sichtbarer Verletzungen - sehr ruhig. Eine Tierärztin wurde demnach hinzugezogen, verzichtete aber wegen der Gelassenheit von "Pepsi" auf eine Ruhigstellung des Tieres. Die Brücke wurde nach dem Einsatz abgesperrt, weil bei der Aktion, an der 25 Feuerwehrleute beteiligt waren, weitere Schäden entstanden waren.