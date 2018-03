Handball

EHV Aue gegen Spitzenreiter Bergischer HC chancenlos

25.03.2018, 19:08 Uhr | dpa

Der EHV Aue ist nach der 17. Saisonniederlage in der 2. Handball-Bundesliga wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Gegen den Bergischen HC verlor die Mannschaft von Trainer Stephan Swat am Sonntag vor 1260 Zuschauern mit 22:29 (12:17). Zu Beginn konnte der EHV das Spiel noch ausgeglichen gestalten. In den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs setzte sich der Spitzenreiter auch dank guter Paraden seines Torhüters Christopher Rudeck aber kontinuierlich ab. Bis zur Pause wuchs der Rückstand der Auer auf fünf Tore an.

In der zweiten Halbzeit baute der BHC seine Führung weiter aus. In der 53. Minute lag der EHV beim Zwischenstand von 18:28 sogar mit zehn Treffern hinten. Bester Auer Werfer war Marc Pechstein (6/4).