Unfälle

Hubschrauber bei Koblenz abgestürzt

25.03.2018, 19:18 Uhr | dpa

An einem Flugplatz bei Koblenz ist am Sonntagabend ein Hubschrauber abgestürzt. Das sei in einem Wald passiert, sagte ein Polizeisprecher. Zwei Menschen seien an Bord gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie nicht schwer verletzt. Die Rettungskräfte seien vor Ort. Die genauen Umstände und Hintergründe waren zunächst unklar. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Flugplatzes Koblenz-Winningen.