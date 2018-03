Eishockey

Mannheim treffen im Playoff-Halbfinale auf Meister München

25.03.2018, 19:59 Uhr | dpa

Die Adler Mannheim fordern im Playoff-Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft Titelverteidiger EHC Red Bull München heraus. Das erste von maximal sieben Duellen findet am Donnerstag beim Hauptrundensieger statt. Die Nürnberg Ice Tigers komplettierten am Sonntag mit dem klaren 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) bei den Kölner Haien die Vorschlussrunde und entschieden die Viertelfinal-Serie mit 4:2-Erfolgen für sich. Die Franken spielen in der zweiten Halbfinal-Begegnung gegen die Eisbären Berlin um den Einzug ins Playoff-Finale. Die Mannheimer hatten bereits am Freitag mit dem 4:3 beim ERC Ingolstadt und dem vierten Sieg im fünften Spiel erstmals seit dem Titelgewinn 2015 den Halbfinaleinzug geschafft.