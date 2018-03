Verkehr

Frankfurter S-Bahntunnel für zwei Wochen gesperrt

26.03.2018, 01:08 Uhr | dpa

Der Frankfurter Innenstadttunnel wird ab heute zwei Wochen lang für den S-Bahnverkehr gesperrt. Wegen des Einbaus eines neuen elektronischen Stellwerks sind die Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof bis 9. April nicht erreichbar. Betroffen sind alle S-Bahnen außer der Linie 7.

Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) haben ein Alternativangebot eingerichtet, Fahrgäste können auf U-Bahnen, Busse und auch Fernverkehrszüge ausweichen. Nähere Informationen finden sich im Internet auf www.sbahnbaustelle.de.

Für kommenden Mittwoch (28. März) hat die Gewerkschaft Verdi zudem einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Die Beschäftigten in Frankfurt und Wiesbaden wollen ganztägig die Arbeit niederlegen, in Frankfurt sind U- und Straßenbahnen betroffen. Da am Mittwoch daher lediglich Busse ungehindert fahren, wird der Nahverkehr in der größten hessischen Stadt voraussichtlich überwiegend lahmgelegt sein.