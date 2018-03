Kriminalität

Prozess um Familiendrama mit zwei Toten in Nürtingen beginnt

26.03.2018, 01:38 Uhr | dpa

In Stuttgart beginnt heute der Prozess zum Familiendrama mit zwei Toten in Nürtingen (Kreis Esslingen). Ein zur Tatzeit 52-Jähriger soll im Juli vergangenen Jahres seine Ehefrau und den Freund seiner Tochter erschossen haben. Eheprobleme sollen zu der Tat geführt haben.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft kam es zunächst zu einem Streit in der Wohnung des Verdächtigen. Der soll die Wohnung dann zunächst verlassen haben. Kurz darauf kehrte er laut den Ermittlern zurück, kam dabei aber nicht bis in die Wohnung seiner Tochter. Im Garten habe sich ihm der 40 Jahre alte Freund seiner Tochter in den Weg gestellt. Daraufhin soll der Verdächtige eine Pistole gezogen und auf den Mann gefeuert haben. Anschließend, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe er auf seine Ehefrau geschossen. Beide Opfer wurden tödlich getroffen. Nach der Tat ließ sich der Mann ohne Widerstand festnehmen.