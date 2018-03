Prozesse

Auto-Attacke auf Discobesucher in Cuxhaven: Prozess beginnt

26.03.2018, 01:38 Uhr | dpa

Ein Autofahrer soll seinen Wagen im vergangenen Jahr absichtlich vor einer Diskothek in eine Menschengruppe gelenkt haben. Vier Monate nach der Schreckensfahrt in der Cuxhavener Innenstadt muss sich ab heute ein 29-Jähriger vor dem Landgericht Stade verantworten. Der Syrer ist wegen versuchten Mordes in sieben Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll er in angetrunkenem Zustand im November vor der Diskothek "Flair" sieben Menschen angefahren und zum Teil schwer verletzt haben. Zeugen hatten ausgesagt, dass der 29-Jährige den Wagen gezielt in die Gruppe gelenkt hatte. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Ein Terroranschlag kann laut Gericht aber ausgeschlossen werden.