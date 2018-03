Prozesse

Mann über Stunden misshandelt: Prozess gegen drei Angeklagte

26.03.2018, 01:38 Uhr | dpa

Weil sie einen Bekannten über Stunden gefesselt und geschlagen haben sollen, kommen zwei Männer und eine Frau ab heute vor das Berliner Landgericht. Die 24-Jährige und einer der Männer (37) wollten laut Ermittlungen an die Wertsachen des Geschädigten kommen. Bei der Tat im März 2017 in einer Wohnung im Stadtteil Köpenick haben sie laut Anklage den Bekannten drei oder vier Stunden lang misshandelt. Sie sollen ein Handy und eine Lederjacke erbeutet haben. Der 37-Jährige habe dem Opfer noch eine Waffe an den Kopf gehalten, um ihn einzuschüchtern und von einer Anzeige abzuhalten. Dem dritten Angeklagten im Alter von 24 Jahren wird unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt.