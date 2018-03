Notfälle

Feuerwehr findet toten Rentner in brennender Wohnung

26.03.2018, 07:09 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Radeberg (Landkreis Bautzen) haben Feuerwehrkräfte den Bewohner tot aufgefunden. Allerdings sei der 88-Jährige bereits längere Zeit tot gewesen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Ein Zeuge hatte demnach am Sonntagmittag die Feuerwehr gerufen, weil Rauchschwaden aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses kamen. Die angerückte Feuerwehr fand einen Schwelbrand an einem Ölofen vor - und den 88-Jährigen im selben Zimmer im Bett liegend. Sowohl Brandursache als auch Todesursache waren zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es aber keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Der Rentner soll obduziert werden. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.