Religion

Muslimische Bestattungen sind bisher die Ausnahme

26.03.2018, 07:09 Uhr | dpa

Viele Muslime in Rheinland-Pfalz wünschen sich eine islamische Bestattung - im Tuch und nicht im Sarg. Das ist bisher zwischen Westerwald und Pfalz nur selten möglich. Die Städte Worms und Mainz bieten beispielsweise Bestattungen nach muslimischem Ritus in einem Leinentuch an, erklärte das Sozialministerium in Mainz. Auch in anderen Kommunen seien Bestattungen möglich, bei denen muslimische Riten in Absprache mit dem jeweiligen muslimischen Verein oder der Gemeinde beachtet würden wie beispielsweise die Ausrichtung der Grabstätte nach Mekka. Im Bestattungsgesetz wird ein Sarg oder eine Feuerbestattung vorgeschrieben, Ausnahmen sind aber möglich.