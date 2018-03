Verkehr

Ministerium: Kein Bedarf für landesweites Semesterticket

26.03.2018, 07:19 Uhr | dpa

Das Verkehrsministerium sieht keinen Bedarf für ein landesweit gültiges Semesterticket für Bus und Bahn. Umfragen unter Studenten hätten gezeigt, dass es dafür keine Nachfrage gebe, hieß es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage des SPD-Verkehrsexperten Falko Grube. Vielmehr seien Lösungen für jede einzelne Hochschule gefragt. "Die Landesregierung strebt auf die Bedürfnisse der Hochschulen angepasste, nutzerfinanzierte Lösungen an." Grube sagte, Forderungen nach einem landesweiten Ticket würden immer wieder an seine Fraktion herangetragen. Ob sich ein solches Ticket tatsächlich umsetzen lasse, müsse genau geprüft werden.