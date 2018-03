Unfälle

Schwerer Autounfall: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

26.03.2018, 07:19 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz sind ein Mensch getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer in Waldhufen am Sonntag erst auf einen vor ihn fahrenden Wagen auf, der daraufhin nach rechts abkam und gegen einen Baum krachte. Der 22-Jährige fuhr ungebremst weiter, kam in der nächsten Kurve ebenfalls von der Straße ab und prallte ebenfalls gegen einen Baum.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Insassen des ersten Wagens, ein 89-Jähriger und eine 79-Jährige, wurden in ihrem Auto eingeklemmt und konnten von Rettungskräften schwer verletzt befreit werden. Per Hubschrauber und Rettungswagen wurden die Rentner in ein Krankenhaus gebracht.