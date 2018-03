Waffen

Zahl der als verschwunden geltenden Waffen leicht gestiegen

26.03.2018, 07:28 Uhr | dpa

In Thüringen ist die Zahl verschwundener Waffen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Ende 2017 galten 112 Schusswaffen als verschollen - davon waren 63 als gestohlen und 49 als verloren gemeldet. Das geht aus Zahlen des Nationalen Waffenregisters (NRW) hervor. Ende 2016 galten im Freistaat 104 Waffen als verschwunden. Bundesweit ist die Zahl abhanden gekommener Schusswaffen dagegen um 18 Prozent. "Selbst wenn die Anzahl der in Thüringen als verloren oder gestohlen gemeldeten Waffen im Bundesvergleich gering ist, so ist jede Waffe in unberechtigten Händen eine potenzielle Gefahr", sagte Innenminister Georg Maier (SPD).