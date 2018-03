Kriminalität

24-Jährige nach Messerattacke noch im künstlichen Koma

26.03.2018, 12:28 Uhr | dpa

Die nach einem Messerangriff lebensgefährlich verletzte 24-Jährige befindet sich weiterhin im künstlichen Koma. Ihr Zustand sei kritisch, habe sich aber nicht weiter verschlechtert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge, am Montag. Die junge Frau war nach einem Streit mit Jugendlichen im Supermarkt in Burgwedel auf der Straße niedergestochen worden. Der mutmaßliche Täter - ein 17-jähriger Syrer - sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung.

Der Freund des Opfers hatte am Samstagabend die Polizei alarmiert. Laut Klinge soll der 25-Jährige in dieser Woche weiter als Zeuge befragt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar, nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Frau den Streit schlichten wollen.