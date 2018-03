Unfälle

Auto fährt auf Sattelzug auf: Trümmerteile weit verteilt

26.03.2018, 08:39 Uhr | dpa

Bei der Kollision eines Autos mit einem Sattelzug sind am Montagmorgen auf der A5 Trümmerteile über 500 Meter verteilt worden. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein 50 Jahre alter Pkw-Fahrer sei in Höhe des Darmstädter Kreuzes in Fahrtrichtung Süden auf das Heck des Sattelzuges aufgefahren. Dann wurde das Auto in die Betonmauer am linken Fahrbahnrand geschleudert und kollidierte danach erneut mit dem Sattelzug. Die Unfallursache war noch unklar. Für die Reinigung der Fahrbahn wurden drei Fahrstreifen für zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 60 000 Euro.