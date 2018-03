Kriminalität

Brutale Attacke in U-Bahnhof: Suche nach Tätern läuft

26.03.2018, 08:49 Uhr | dpa

Nach der brutalen Attacke auf einen 29-Jährigen in einer U-Bahn-Station in Berlin-Lichtenberg fehlt von den Tätern jede Spur. Die Ermittlungen liefen, sagte eine Sprecherin der Polizei am frühen Montagmorgen. Der Mann war am Sonntagmorgen mit den drei Männern in Streit geraten. Dabei trat einer von ihnen gegen seinen Oberkörper. Der 29-Jährige stürzte im Bahnhof Frankfurter Alle nach hinten und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er musste in einer Klinik operiert werden. Die Angreifer konnten unerkannt flüchten.