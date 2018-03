Tourismus

Zu kalt: Saisonstart an Talsperre Kriebstein ohne Dampfer

26.03.2018, 10:39 Uhr | dpa

An der Talsperre Kriebstein findet der Saisonstart am Karfreitag entgegen den Planungen ohne Dampferfahrt statt. Wegen der anhaltend niedrigen Temperaturen habe der Zweckverband Kriebsteintalsperre die Schiffe noch nicht ins Wasser bringen können, teilte der Verein Mittelsächsischer Kultursommer am Montag mit.

Bis auf die geplante Fahrt über den Stausee nach Lauenhain sollen dennoch auf der Freilichtbühne im Hafengelände alle Aktionen wie vorgesehen stattfinden. Dazu gehört laut Programm unter anderem das Treffen zahlreicher Märchenfiguren mit Märchenkönig Norbert von der Burg Kriebstein. Sie würden dann Schokoladen-Osterhasen an Kinder verteilen, die selbstgemalte Bilder mitbringen, und weitere Überraschungen bieten.