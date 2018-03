Theater

Felsenbühne Rathen zeigt neun Inszenierungen: Winnetou-Party

26.03.2018, 12:18 Uhr | dpa

Die Felsenbühne Rathen bietet ihrem Publikum im Sommer neun Inszenierungen. Drei Stücke werden erstmals zu sehen sein, teilten die Landesbühnen Sachsen als Hausherr in Rathen am Montag mit. Am 12. Mai hat das Märchen "Von Einem, der auszog, das Gruseln zu lernen" Premiere. Am 8. Juni folgt als Uraufführung "Das Geheimnis der Hebamme" nach dem gleichnamigen Buch von Sabine Ebert. Das Musical "Zorro" kommt am 22. Juni heraus. Komplettiert wird das Programm von sechs Repertoirestücken, darunter der Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber und "Winnetou I" nach Karl May. Insgesamt plant die Felsenbühne 84 Vorstellungen.

Den Helden Karl Mays ist am 19. Mai ein ganzes Fest gewidmet. Denn vor 80 Jahren ritten Winnetou und Old Shatterhand erstmals in Rathen durch die Berge des Elbsandsteingebirges. Deshalb ist ein "Winnetou- Fest" mit vielen ehemaligen Darstellern aus Rathener Karl-May-Stücken in der Felsenbühne und im Kurort Rathen geplant. Die Felsenbühne Rathen nimmt für sich in Anspruch, zu den schönsten Freilufttheatern Europas zu gehören. Die Bühne befindet sich in einem Talkessel, die Felsen der Sächsischen Schweiz bilden eine natürliche Kulisse. Das Naturtheater fasst 1800 Zuschauer.