Unfälle

Mann rutscht in Dietesheimer Steinbrüchen ab und stirbt

26.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Ein Mann ist in den Dietesheimer Steinbrüchen bei Mühlheim (Kreis Offenbach) tödlich verunglückt. Der 27-Jährige war am Sonntag mit fünf Freunden in dem Naherholungsgebiet unterwegs gewesen. Der Mann wollte sich an einem Steinhang neben einer Brücke hinsetzen und verlor dabei den Halt, wie die Polizei in Offenbach am Montag mitteilte. Der 27-Jährige stürzte 15 Meter in die Tiefe und erlitt eine schwere Platzwunde am Kopf. Die Rettungskräfte konnten den leblos im Wasser treibenden Mann zuerst noch wiederbeleben. Später starb er im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.