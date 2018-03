Kriminalität

Festnahme nach Tankstellenüberfällen in Lüneburg

26.03.2018, 12:29 Uhr | dpa

Nach drei Tankstellenüberfällen in Lüneburg innerhalb weniger Wochen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 34-Jährige wurde am Sonntag gefasst, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Ein Maskierter hatte am Sonntagabend in einer Tankstelle den Angestellten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert, dann flüchtete der Mann mit mehreren hundert Euro. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte kurz darauf den 34-Jährigen stellen. Bei ihm wurden das Geld und die Pistole gefunden, wie die Sprecherin mitteilte. Derzeit werde geprüft, ob der Mann für weitere Überfälle verantwortlich ist.