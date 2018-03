Gesellschaft

Lebenserwartung in Thüringen weiter gestiegen

26.03.2018, 12:59 Uhr | dpa

Die Lebenserwartung der Menschen in Thüringen hat sich weiter erhöht. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

Neugeborene Mädchen in Thüringen können damit rechnen, 83,1 Jahre alt zu werden. Für Jungen liegt die Lebenserwartung mittlerweile bei 77,2 Jahren, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. Damit ist die Lebenserwartung der Thüringer im Vergleich zum vorherigen Berechnungszeitrum 2013/2015 weiter leicht gestiegen.

Im Vergleich zu 1998/2000 hat die Lebenserwartung von Mädchen um 3 Jahre zugelegt, die von Jungen sogar um 3,7 Jahre. Noch stärker ist sie gegenüber dem Stand von 1988/1990 gestiegen: um 7,1 Jahre bei Mädchen und 7,3 Jahre bei Jungen.

Damit liegt Thüringen im Bundestrend. Vor allem Mädchen haben nach Angaben der Statistiker den Vorsprung anderer Bundesländer nahezu aufgeholt. Sie liegt bei weiblichen Neugeborenen nur noch um 0,07 Jahren unter dem Bundesschnitt. Bei Jungen beträgt die Differenz noch minus 1,12 Jahre.

Auch für ältere Thüringer hat sich die Lebenserwartung kontinuierlich erhöht. Ein heute 65 Jahre alter Mann hat rein rechnerisch noch 17,3 Jahre vor sich, eine gleichaltrige Frau sogar 20,8 Jahre.