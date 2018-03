Kriminalität

Geldautomat in Dortmund gesprengt: Viele Scheine unbrauchbar

26.03.2018, 13:58 Uhr | dpa

Dortmund (dpa/lnw) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Dortmunder Briefzentrum in die Luft gesprengt und Bargeld mitgehen lassen. Da aber eine Farbpatrone - eingebaute Schutzvorrichtung am Automaten - auslöste, dürfte der Großteil des gestohlenen Geldes nicht nutzbar sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter hätten in der Nacht auf Sonntag nach ihrem Einbruch bei der Automaten-Explosion auch Teile des Foyers zerstört.

Die Polizei zählt damit die zehnte Geldautomatensprengung in Nordrhein-Westfalen im März. Der regionale Schwerpunkt liegt im Raum Köln und im Ruhrgebiet. Laut Landeskriminalamt sind in diesem Jahr 19 Fälle angezeigt worden - immerhin noch etwas weniger als im Vorjahreszeitraum, wie eine LKA-Sprecherin sagte.