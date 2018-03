Bahn

Dreckige Bahnhöfe: Hinweise künftig per Whatsapp

26.03.2018, 15:38 Uhr | dpa

Fahrgäste der Deutschen Bahn können künftig in vielen Bahnhöfen per Whatsapp auf Schmutz und Dreck aufmerksam machen und eine Reinigung veranlassen. Im Nordosten sei der Service nun an den Hauptbahnhöfen von Schwerin und Rostock gestartet, bis Ende März solle er an bundesweit 240 deutsche Bahnhöfen verfügbar sein, teilte die Bahn am Montag mit. Allein 166 davon befinden sich laut eines DB-Sprechers in Berlin, weil dort alle S-Bahnhöfe Teil des Programms seien.

Täglich von 6 bis 22 Uhr sei die Servicezentrale über die zentrale Whatsapp-Nummer 0157 923 623 36 erreichbar. Fahrgäste könnten ihre Hinweise mit Angabe des genauen Standorts und zur Art der Verschmutzung übermitteln und auf Wunsch auch nach der Reinigung informiert werden. Außerdem sollen sie die Sauberkeit auf den Bahnhöfen bewerten können.