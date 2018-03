Kriminalität

Mann nach Party schwer verletzt: Identität des Opfers unklar

26.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Ein Mann ist auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung aus. Die Identität des Opfers sowie die genauen Hintergründe der Tat sind aber noch völlig unklar, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Eine Frau hatte am Sonntag die Rettungskräfte alarmiert, nachdem der Mann schwer verletzt zu ihr in die Wohnung kam. Er soll zuvor eine Feier in der Wohnung besucht, diese dann aber verlassen haben. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat vor der Haustür ereignet hat. Der Mann musste im Krankenhaus sofort operiert werden.