Abriss Fachhochschule in Potsdam beginnt Mitte April

26.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Der Abriss des ehemaligen Fachhochschulgebäudes in Potsdam beginnt Mitte April. Das teilte der Sanierungsträger ProPotsdam am Montag mit. Das Gebäude sei weitgehend entkernt, hieß es. Zwischenwände und Einbauten wie Sanitäranlagen und Haustechnik seien entfernt worden, Deckenverkleidungen und Bodenbeläge entsorgt. Die Gebäudekonstruktion werde geschossweise vom Bildungsforum in Richtung Alter Markt abgetragen. Die ehemalige Fachhochschule soll laut Sanierungsträger bis Ende des Jahres komplett abgerissen sein. Anstatt des Gebäudes aus den 1970er Jahren sollen dort Wohn- und Geschäftshäuser mit teils barocken Fassaden entstehen.

Die Neugestaltung der Potsdamer Innenstadt ist umstritten. Der Abriss der Fachhochschule stößt auf teils heftigen Widerstand. Aus Sicht der Gegner wird damit ein Stück DDR-Geschichte ausgelöscht. Die Initiative "Stadtmitte für Alle" hatte der Stadt vergangenes Jahr ein Kaufangebot in Höhe von sechs Millionen Euro unterbreitet und will das Gebäude zu einem "Haus der Stadtgesellschaft" umbauen. Die Stadt lehnte dies ab. Zwischenzeitlich war das Gebäude besetzt gewesen.