Luftverkehr

Krankheitswelle: Lange Wartezeiten am Flughafen

26.03.2018, 15:59 Uhr | dpa

Die anhaltende Krankheitswelle bei Flughafen-Dienstleistern dürfte auch in den kommenden Tagen zu längeren Wartezeiten für Passagiere an Deutschlands größtem Airport führen - auch während der reiseintensiven Ostertage. Am vergangenen Wochenende waren die drei Dienstleistungsfirmen mit den Sicherheitskontrollen kaum mehr hinterher gekommen, wie der Flughafenbetreiber Fraport und die Bundespolizei am Montag bestätigten. Einige Reisende verpassten dadurch sogar ihren Flug, obwohl sie mehrere Stunden vorher da waren. Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" darüber berichtet.

Am Sonntag mussten am Frankfurter Flughafen laut Fraport 206 000 Menschen abgefertigt werden. Im Vergleich dazu lag der Durchschnitt im Jahr 2017 bei 180 000 Passagieren pro Tag. Die Bundespolizei empfahl Reisenden, Handgepäck möglichst aufzugeben und "so früh wie möglich" am Flughafen zu sein. Inzwischen habe sich die Situation zwar wieder etwas beruhigt, teilte ein Sprecher von Fraport mit. Entwarnung könne über Ostern trotzdem nicht gegeben werden.