Kriminalität

Verdacht der Vergewaltigung in Schwimmbad: Haftbefehl

26.03.2018, 17:08 Uhr | dpa

Wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung in einem Freizeitbad hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen. Der Mann sei im Whirlpool eines Saunabereichs "gegenüber einer Frau übergriffig" geworden, teilte die Anklagebehörde am Montag mit. Die 31-Jährige, die er vergewaltigt haben soll, habe nach dem Vorfall am Freitagabend ihren Ehemann und das Personal verständigt, das den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.