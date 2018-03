Kriminalität

Rumänische Behörden schnappen geflohenen Häftling aus Suhl

26.03.2018, 17:48 Uhr | dpa

Ein aus dem Gefängnis Suhl-Goldlauter geflohener Häftling ist gefasst. Der 35 Jahre alte Mann sei am Samstag an der rumänisch-moldawischen Grenze von rumänischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mit.

Dem aus Moldawien stammenden Mann war im Oktober vergangenen Jahres die Flucht aus dem Gefängnis in Suhl-Goldlauter geglückt. Er soll sich bei der Arbeit in der Haftwerkstatt in einer Pappkiste versteckt haben, die abtransportiert wurde. Bei einer Kontrolle war das nicht aufgefallen.

Er war wegen Verdachts auf bandenmäßigen Drogenhandel in Untersuchungshaft. Gegen den Mann liegt nach Polizeiangaben ein europäischer Haftbefehl vor. Das Thüringer LKA hatte ihn im Juni vergangenen Jahres festgenommen.

Mutmaßliche Komplizen des Mannes stehen seit Montag in Erfurt vor Gericht. Die zwei Frauen und zwei Männer sollen laut Anklage in mehreren Fahrten 86 Kilogramm Marihuana im Wert von 568 000 Euro aus den Niederlanden nach Thüringen gebracht und verkauft haben. Ihrer Wertbemessung legte die Staatsanwaltschaft einen Verkaufspreis von 6,60 Euro pro Gramm zugrunde gelegt.

Auf der schwierigen Suche nach dem Mann arbeiteten die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt und Zielfahnder des Landeskriminalamtes zusammen. Sie ermittelten auch im Ausland. Aktuell sitzt der 35-Jährige in Auslieferungshaft in Rumänien. Wann er nach Deutschland kommt, ist noch unklar.

Der 35-Jährige ging den Zielfahndern nach LKA-Angaben bereits zum zweiten Mal ins Netz. Sie hatten ihn bereits knapp ein Jahr nach einem Raubüberfall im Dezember 2012 in Rumänien festgenommen.

Die Flucht im vergangenen Oktober ließ in der Landespolitik die Wellen hochschlagen. Eine Expertenkommission, die die Umstände aufklären soll, wurde eingesetzt. Außerdem wurden die Bestimmungen für den Warentransport aus Gefängniswerkstätten verschärft. Nach der Flucht gerieten Thüringens Gefängnisse immer wieder in Negativschlagzeilen. Im Januar gelang drei Häftlingen der Jugendstrafanstalt in Arnstadt für einige Stunden die Flucht.