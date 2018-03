Fußball

Holstein Kiel besiegt Union Berlin in Testspiel mit 3:2

26.03.2018, 17:18 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in der Punktspiel-Pause ein Erfolgserlebnis gefeiert. In einem Testmatch gegen den Liga-Rivalen 1. FC Union Berlin kam die Mannschaft von Trainer Markus Anfang am Montag zu einem 3:2 (1:1)-Erfolg. Tim Siedschlag (22. Minute), Tom Weilandt (64.) und Manuel Janzer (73./Foulelfmeter) erzielten die Tore für die "Störche". Für die Gäste trafen Toni Leistner (10.) und Philipp Hosiner (65.).

"Das war ein ordentlicher Test und insgesamt ein Spiel auf gutem Niveau", sagte Anfang nach dem Match zufrieden. Beide Mannschaften bestreiten ihr nächstes Punktspiel am Sonntag (13.30 Uhr). Die Kieler müssen zu Armina Bielefeld reisen, die Berliner treten zeitgleich bei der SpVgg. Greuther Fürth an.