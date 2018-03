Soziales

Pflegeanbieter und Landkreise im Streit über Pflegevergütung

26.03.2018, 17:28 Uhr | dpa

Eine Frau wird in ihrem Bett in ihrem Zimmer von einer Pflegerin betreut. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Private Pflegeanbieter und Landkreise streiten über die Vergütung in der Altenpflege in Thüringen. Der Pflegedachverband bpa warf dem Landkreistag am Montag vor, eine bessere Bezahlung von Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten zu blockieren. Der Landkreistag habe sein Veto gegen eine kollektive Lösung eingelegt, die für die ambulanten Dienste eine Verbesserung der Vergütung bedeutet hätte, sagte der bpa-Landesbeauftragte Thomas Engemann. Der kommunale Spitzenverband wies diese Darstellung zurück. In Thüringen sind laut bpa etwa 200 Pflegeeinrichtungen in der Hand privater Betreiber - vom Familienunternehmen bis zur großen Kette.