Forschung

Zierpflanzenbau-Institut künftig an Fachhochschule Erfurt

26.03.2018, 18:38 Uhr | dpa

Das Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ) in Erfurt wird finanziell auf neue Füße gestellt. Künftig ist die Zierpflanzenbauforschung in Zusammenarbeit mit der Universität Jena in die Fachhochschule Erfurt eingebunden. Das teilte der Zentralverband Gartenbau am Montag mit. In einer Vereinbarung garantierten Bund und Thüringen die Standortfinanzierung des ehemals zur Leibniz-Gemeinschaft gehörenden Forschungsinstituts zunächst für die kommenden fünf Jahre. Freistaat und Bund steuern dafür jeweils 1,6 Millionen Euro bei.

Bund und Länder hatten 2016 mehrheitlich gegen eine Weiterfinanzierung des Instituts innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft gestimmt. Die Entscheidung rief in der Thüringer Politik - vor allem aber in der Blumen- und Gartenbaustadt Erfurt - viel Unverständnis hervor. Erfurt soll 2021 Standort der Bundesgartenschau werden.