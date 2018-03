Unfälle

Tödlicher Unfall: Kradfahrer prallt gegen Leitplanke

26.03.2018, 18:38 Uhr | dpa

Bei der Kollision mit einer Leitplanke ist am Montag bei Peine ein Jugendlicher auf einem Leichtkraftrad tödlich verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, fuhr der 16-Jährige auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Woltorf und Sophienthal, als er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal in die Leitplanke rutschte. Er starb noch an der Unglücksstelle an seinen schweren Verletzungen.