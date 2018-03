Brände

Mann nach Hausbrand gestorben

26.03.2018, 18:48 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist ein 59 Jahre alter Mann an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Mann war in der Nacht zuvor bewusstlos aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet und mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die anderen vier Bewohner des Hauses waren unverletzt aus dem Gebäude geflohen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort.