Kriminalität

Chemikalien zur Herstellung von Sprengstoff gefunden

26.03.2018, 20:19 Uhr | dpa

In einer Obdachlosenunterkunft in Schweinfurt hat die Polizei Chemikalien entdeckt, aus denen Sprengstoff hergestellt werden kann. Drei Männer und eine Frau seien im Zuge der Ermittlungen am Montag festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei drei Verdächtigen habe sich der Verdacht erhärtet, dass sie mit den Stoffen in Verbindung stehen könnten. Gegen sie werde wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt. Eine festgenommene Person sei als Zeuge wichtig. Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund habe es zunächst nicht gegeben, sagte ein Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA).

Die Chemikalien waren am Morgen entdeckt worden, als Polizisten wegen einer Zwangsräumung die Unterkunft betraten. Kurz darauf wurden das Gebäude und mehrere benachbarte Anwesen evakuiert, weil eine Gefährdung der Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte. Rund 100 Menschen waren von der Evakuierung betroffen.

Spezialisten des LKA untersuchten die Stoffe noch vor Ort, zu denen Details und Herkunft zunächst völlig unklar waren. Die Substanzen sollten am Abend aus dem Gebäude gebracht werden. Ein Teil davon konnte nach Angaben des Polizeisprechers nicht transportiert werden und sollte vor Ort kontrolliert gesprengt werden.

Um wen es sich bei den festgenommenen Menschen handelte, war zunächst unklar. Die Polizei wollte aus ermittlungstaktischen Gründen am Abend keine Details nennen.

Die Obdachlosenunterkunft befindet sich in einem Mehrfamilienhaus am Stadtrand von Schweinfurt.