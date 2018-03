Kriminalität

Mutmaßlicher Diskotheks-Schütze in Untersuchungshaft

26.03.2018, 19:28 Uhr | dpa

Nach dem Schuss auf einen 27-Jährigen vor einer Diskothek in Braunschweig befindet sich der mutmaßliche Schütze in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, kam der 22-Jährige am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in Haft. Ihm wird gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Er soll am frühen Sonntagmorgen vor der Diskothek den 27-Jährigen angeschossen haben.

Das Opfer wurde in einem Krankenhaus operiert. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei entdeckte den mutmaßlichen Schützen versteckt in einem Auto, in dem sich noch zwei weitere Menschen aufhielten. In der Nähe fand ein Passant später die mutmaßliche Tatwaffe, eine großkalibrige Pistole, die von der Polizei sichergestellt wurde.