Konflikte

Dänische Polizei: Keine Chance zur Festnahme von Puigdemont

26.03.2018, 21:18 Uhr | dpa

Die dänische Polizei hatte nach eigenen Angaben praktisch keine Chance, den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont vor der Ausreise nach Deutschland festzunehmen. Sie hätten erst am Sonntagvormittag erfahren, dass sich Puigdemont überhaupt in Dänemark aufhalte, teilte die Reichspolizei am Montag der Nachrichtenagentur Ritzau mit. Der Hinweis sei von der deutschen Polizei gekommen.

Erst zehn Minuten, bevor Puigdemont über die Grenze gefahren sei, habe man gewusst, in was für einem Auto er unterwegs sei. "Dadurch war es praktisch unmöglich für die dänische Polizei, Carles Puigdemont festzunehmen, bevor er die Grenze nach Deutschland überquerte", erklärte die Polizei.

Puigdemont war am Sonntag auf der Rückreise von Finnland nach Belgien auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage ist ein europäischer Haftbefehl aus Spanien. Darin wird ihm laut Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig Rebellion und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Das Amtsgericht Neumünster entschied am Montagabend, das Puigdemont vorerst in Gewahrsam bleibt.