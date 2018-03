Notfälle

Von Hobby-Archäologe entdeckte Bombe in Böblingen entschärft

27.03.2018, 00:09 Uhr | dpa

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagabend in Böblingen bei Stuttgart erfolgreich entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den Blindgänger innerhalb von 15 Minuten ohne Zwischenfälle unschädlich machen, sagte ein Stadtsprecher am Abend. Ein Hobby-Archäologe hatte die Bombe am frühen Montagabend im Bereich der Genker Straße gefunden. Daraufhin war das Gebiet im Umkreis von 200 Metern um die Fundstelle evakuiert worden.

Bis zu 850 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Nach Angaben des Stadtsprechers waren aufgrund der Osterferien aber ohnehin nicht alle Anwohner daheim. Etwa 150 Menschen fanden sich am Abend zeitweise in der in einer Kongresshalle eingerichteten Sammelstelle ein. Gegen 22.30 Uhr konnten alle Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich bei der Bombe um ein 50 Kilogramm schweres Standardmodell der amerikanischen Streitkräfte.